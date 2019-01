Ønsker OL til Trøndelag i 2030

NAMDALSAVISA

– Idretten er Norges største folkebevegelse, derfor vil vi undersøke muligheten for å arrangere OL/PL. Det betyr at vi ønsker å finne ut om vi kan arrangere annerledes leker som er på idrettens og folkets premisser. Det er avgjørende at et eventuelt arrangement i Norge er nøkternt, folkelig og tar hele landet i bruk, sier de fire idrettskretsene i en felles uttalelse.

Nøkternt og folkelig

I mai skal Idrettstinget ta stilling til om Norge skal arrangere et nytt vinter-OL. Onsdag går fristen ut for å sende inn forslag til tinget i mai.

NRK skriver at det har vært stor møtevirksomhet i idrettskretsene i Oppland, Telemark, Hordaland og Trøndelag den siste tida, og at de tirsdag kveld sendte inn sitt forslag til Idrettstinget.

– Hvis utredningen viser at det er mulig, og det er politisk vilje til å få på plass finansieringen, så vil vi ha OL til Norge i 2030, sier Tore Stubrud, organisasjonssjef i Oppland idrettskrets, til NRK.

Dersom vedtaket blir stemt gjennom på Idrettstinget i mai, vil Idrettsstyret nedsette en arbeidsgruppe som skal se på hva som skal til for å arrangere OL/PL i Norge i 2030. Initiativtakerne har satt som forutsetning at en eventuell norsk OL-søknad skal være på idrettens og folkets premisser. Det er også derfor idrettskretsene har gått sammen.

– Hvis det er mulig å søke om Olympiske og Paralympiske vinterleker som er nøkternt og folkelig og som tar hele landet i bruk, så er 2030 et aktuelt tidspunkt. Det forutsetter at IOC og norsk idrett ønsker vinterleker som er annerledes fra gigantarrangementene de siste årene, sier kretslederne i en pressemelding.

Det er meningen at man i hovedsak skal gjenbruke eksisterende anlegg, men eventuelle investeringer skal komme hele frivilligheten og idretten til gode, i hele landet.

Trøndelag støtter forslaget

Dermed kan det bli OL-øvelser i hele landet, men NRK skriver også at det kan bli et mer regionalt OL i Norge, eller et internasjonalt samarbeid mellom Trondheim, Åre og Östersund.

– Styret i Trøndelag idrettskrets støtter forslaget om en utredning som skal si ja eller nei til at Norge sender OL-søknad for 2030. Destinasjonsvalg får vi ta hvis det blir ja til å jobbe frem en søknad, sier Kjell Bjarne Helland, daglig leder i Trøndelag idrettskrets, tilNRK

Trønder-Avisa har forsøkt å komme i kontakt med Helland, samt Tore Rømo (kretsleder Trøndelag Idrettskrets), men har ikke fått svar på vår henvendelse.