Betydninga av havbruk

Lokalt eierskap er viktig. Oversikten NA bringer i dag om investeringslysten i den lokale havbruksnæringa skulle bevise dette. De namdalske oppdrettsselskapene vil i løpet av 2018 og 2019 investere hele 3,5 milliarder kroner på å videreutvikle produksjonslinja. Nye slakteri, nye smoltanlegg, nye båter, nye merder, nye fôrflåter og nye konsesjoner er grunnlaget for videre vekst i ei næring som er Namdalens største verdiskaper.

Vi har sett at selskap med adresse utenfor distriktet har lagt ned blant annet slakterivirksomheten i Namdalen. Leka kommune er av dem som har mistet viktige arbeidsplasser fordi slaktinga er blitt flyttet ut av distriktet. Når de store aktørene rasjonaliserer, effektiviserer og sentraliserer, rammer det som oftest utkantene.

NA har ved flere anledninger fokusert på verdiskapinga den lokale oppdrettsnæringa står for. Et selskap som Mowi – tidligere Marine Harvest – har 24 konsesjoner i norddelen av fylket. Selskapet, med hovedkontor i Bergen, har aldri kunnet opplyse hvor stor deres verdiskaping er i gamle Nord-Trøndelag. Konsernet begrunner dette med at regnskapstallene ikke er brutt ned på fylkesnivå.

Vi vet derimot hvor mange milliarder de lokale selskapene sørger for i verdiskaping år for år. Når vi nå samtidig kan presentere hvor mange milliarder kroner de lokale aktørene pløyer inn i videreutvikling av driftsapparatet, skjønner vi betydninga havbruk har for Namdalen.

Vi registrerer innimellom kritiske røster om oppdrettsnæringa. Lakselus, medisinbruk og forurensning er gjengangere i kritikken. Men de namdalske aktørene har i årevis vist at de er i fremste rekke på å modernisere drifta for å fjerne lakselus, utvikle anlegg og utstyr. Bruk av medisin har det ikke vært på lenge i området.

Utviklinga går kontinuerlig. Aktørene fra Namdalen i næringa er bevisste på dette og legger ned ressurser i stadige forbedringer. De høster anerkjennelse for dette hos aktører ellers i landet.

Uten havbruk ville det vært mange mørke vindusruter i husene ute ved kysten.