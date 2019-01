Skjøt 109 bjørner og hadde fire nærkamper med skadde bjørner

NAMDALSAVISA

TERRÅK: Duoen som består av skuespiller Magne Olav Aarsand Brevik og museumsleder Odd Walter Bakksjø har gjort et dypdykk ned i livet til bjørnejeger Ol-Tomså. Nå er de ute på en miniturne med historien om tøffingen som hele fire ganger ble alvorlig skadd i møte med bjørn, men som likevel fortsatte med bjørnejakt.

– For meg startet dette for lenge siden. Jeg hadde den ære å bli kjent med forfatter Arvid Sveli og i mange år diskuterte vi mulighetene for å lage ei lydbok av Stien til Maajeh-tjokka. Ei bok som jeg for øvrig rangerer som en av de 20 beste jeg har lest, sa Aarsand Brevik da de tirsdag kveld fylte museet på Terråk med tilhørere som ville høre foredraget. Det kom så mange tilhørere at noen måtte snu i døra.

Stien til Maajeh-tjokka er ei slags blanding av fiksjon og virkelighet, og mye av boka tar utgangspunkt i livet til Ol-Tomså.

Fiksjon og virkelighet

Lydboka er lest av Magne Olav Aarsand Brevik. Det sporet en ekstra interesse for bjørnejegeren som levde sitt liv på 1800-tallet.

Lokalhistoriker og museumsmann Odd Walter Bakksjø er ikke mindre interessert i bjørnejegeren som for øvrig er gravlagt på Kolvereid.

– Det er skrevet ned mange historier om Ol-Tomså de siste hundre årene. Blant disse er Stien til Maajeh-tjokka. Jeg ville prøve å finne ut hva som var sant og hva som var fiksjon, forteller Bakksjø.

Kjøpte børse etter konfirmasjonen

Ved hjelp av nitide undersøkelser blant annet av kirkebøker begynner livet til Ol-Tomså, det virkelige livet, å tre fram.

– Vi vet han kjøpte si første børse for konfirmasjonspengene. Ei finkalibret fuglebørse. Det at børsa var beregnet på småvilt stoppet ikke Ol-Tomså fra å skyte sin første bjørn allerede året etter. Dette var også første gang at det holdt på å gå ille for jegeren. Bjørnen ble skadeskutt, og Ol-Tomså fikk ladet om og avfyrt skudd nummer to da bjørnen var i fullt angrep.

Den gangen gikk det bra. Bakksjø har samlet historiene rundt de fire gangene det ikke gikk like bra, og det er dramatiske historier han kan fortelle.