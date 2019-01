NAMDALSAVISA

FOLDEREID: Vegtrafikksentralen i Midt-Norge meldte i 11-tiden torsdag formiddag at fylkesveg 17 ved avkjøringa til Boganfjellet, en liten mil sør for Foldereid, ble stengt på grunn av bilberging av et vogntog som har kjørt av vegen.

Et lite kvarter senere skriver Vegtrafikksentralen at ett felt er åpnet for trafikk.

De ber folk som kjører på strekningen være oppmerksomme – et vogntog som står på stedet kan komme litt brått på etter en sving.