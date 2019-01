I Engasvegen ligger bilene strødd i grøfta hver eneste dag

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Ut av snøføyka kommer Geir Prestvik i sin grønne John Deere med plogen først. Selv om vegen blir brøytet, klarer ikke bilene å holde seg på vegbanen.

En rekke personer NA har snakket med kan bekrefte at det har vært ni utforkjøringer på Engasvegen i Rørvik siden søndag. Torsdag kjørte to biler av vegen, mens det fredag formiddag måtte dras to til ut av grøfta.

– På Engasvegen er det ikke hold i vegen utafor asfalten, slik som er normalt for andre veger. Når temperaturen i tillegg er så lav, har ikke snøen fått festet seg – dermed holder ikke brøytekanten. Det er ganske enkelt: Havner du utafor asfaltkanten, er du i grøfta med en gang, sier Geir Prestvik.

Han har ikke tall på hvor mange han har sett utafor vegen så langt i vinter.

– Bilene ligger strødd. Jeg har rett og slett ikke tellinga, forteller brøyteren.

– Har sluppet med skrekken

Det er fredag formiddag, og Marie Kvalø kommer seg ikke av flekken på parkeringsplassen i Engasvegen.

– Det er mange som ikke tør å kjøre ut på vegen. Jeg har heldigvis såpass liten bil at det skal gå bra. Hovedproblemet er når man møter andre biler, for da er det lett å havne i grøfta uansett hvor lav farten er, sier Kvalø.

For ingen av utforkjøringene har endt med personskade.

– Det er enda godt. De har sluppet med skrekken, sier Sangheeta Skarstad som er leder i Engan vel.

Bare på den rundt 100 meter lange strekninga der hun bor, er det tre merker etter biler som nylig har kjørt i grøfta.

I flere år ble befolkninga på Engan oversett av kommunen, til tross for å ha søkt kontakt på e-post flere ganger, i tillegg til å ha sendt inn en underskriftskampanje. Da Sangheeta og Steve Skarstad fortalte om den dårlige vegen i NA i høst, tok ordfører Amund Hellesø grep.

Beboere på Engan mener de ikke blir tatt på alvor av Vikna kommune – Trasig om en ulykke må til før noe gjøres Tidlig en morgen i vinter måtte Steve Skarstad hoppe i grøfta for å ikke bli påkjørt da han spaserte heim fra jobb. Det er med hjertet i halsen han sender ungene ut langs vegen på Engan.

– Han ringte meg umiddelbart etter at saken var ute, og siden den gang har vi hatt en god dialog med kommunen, forteller Steve Skarstad.

I månedsskiftet november-desember i fjor var teknisk etat på befaring i Engasvegen. I etterkant av denne ble det vedtatt å gjøre strakstiltak på Engasvegen, noe som innebærer fartsreduksjon og fartsdumper. Kommunens langsiktige plan er å få på plass gatelys og fortau innen 2023.

– Vi er glade for å endelig bli hørt, men noe må faktisk gjøres nå med en eneste gang. Bilene ligger strødd rundt oss. Jeg blir oppriktig bekymret, og vi tar ikke sjansen på å la ungene gå til bussholdeplassen, sier Sangheeta og fortsetter:

– Engasvegen er ikke grei i det hele tatt, og noe må gjøres, sier Sangheeta.

– Brøytestikker og fareskilt på veg

Egentlig var planen at noe skulle bli gjort allerede torsdag kveld, men været ville det annerledes. Da det voldsomme snøværet kom, måtte kommunen vente med tiltakene.

Ifølge Clint Andre Larsen ved utefronten for teknisk etat i Vikna kommune, er varselskilt bestilt. I tillegg skal det settes opp ekstra midlertidige brøytestikker.

– Det er veldig spesielt med så mange utforkjøringer på så kort tid. Når snøen forsvinner må vi få gjort noe med denne vegen, men nå må vi gå for midlertidige løsninger, forteller han.

– Hva er problemet?

– Vegen er smal, og så brøytes det for bredt ut i kantene. Det medfører at folk kjører litt for langt ut når de møter andre trafikanter. Profilen på grøfta er ikke helt heldig. Vi kunne bestilt kantlegger for å få kantene mer stabile, men problemer et at hellinga på grøftekanten er så bratt at det ikke vil bli liggende.

– Skilt som er markerer farlig vegskulder er bestilt, og kommer forhåpentligvis innen tirsdag. Vi må bare be folk kjøre forsiktig, for vegen er langt fra optimal. Vi jobber med saken.

– Siden søndag har det kjørt ni biler av vegen. At så mange utforkjøringer skjer på samme strekning kan neppe være tilfeldig?

– Nei, det er spesielt. Vi gjør så godt vi kan, men bemanninga vår er ekstremt dårlig for tida. Vi er altfor lite folk til å utføre alt arbeidet som skulle ha blitt gjort, sier Larsen som legger til at en midlertidig løsning med skilt og brøytestikker blir satt opp så raskt de får tid.