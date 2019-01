Kolvereid drar tomhendte hjem fra surt ellevemålstap mot Sandnessjøen

NAMDALSAVISA

Sandnessjøen: Lørdag var det duket for et oppgjør om særdeles viktige poeng mellom Kolvereid og Sandnessjøen. Det endte med tap for Kolvereid, og da dommeren blåste av kampen var stillingen 41-30 til hjemmelaget Sandnessjøen. Dermed drar Kolvereid tomhendte hjem fra oppgjøret.

Etter lørdagens tap ligger Kolvereid på neste sisteplass på tabellen, og har kun Brønnøysund bak seg på lista. Kolvereids håndballherrer har kun tatt fire poeng på elleve kamper.

Kolvereids toppscorer mot Sandnessjøen ble Mats Ola Bergslid med sine ni mål for kvelden.

I morgen, søndag, møter Kolvereid bunnlaget Brønnøysund på bortebane, og skal kjempe om nye viktige poeng.