Rørvik: Ved halv ett-tiden lørdag formiddag rykket politiet ut til et bofellesskap i Rørvik sentrum etter melding om bråk. Ifølge politiet dreide hendelsen seg om én person som skal ha opptrådt utagerende og gjort skadeverk på stedet.

Et lite kvarter etter at de meldte om hendelsen varslet politiet at de hadde kontroll på én person, og at det var rolig på stedet.