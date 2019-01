Sol, knallføre og vinteridyll fikk folk til å stimle til Bråten

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Til tross for 10 kuldegrader og litt vind var det mange som tok turen til alpinanlegget i Bråten lørdag.

Blant de mange som koste seg i solskinnet var familien Strømhylden, som hadde tilbrakt den første delen av ettermiddagen i bakken.

– Det er litt kaldt i dag, men vi har hatt det veldig gøy, sier far Stein Strømhylden.

Familien har for alvor benyttet seg av tilbudet etter at snøen kom, og forteller at de denne uka har vært i bakken alle dager foruten én.

– Når det er slalåmsesong er vi her så ofte vi kan, og i hvert fall i helgene. Og når vi har ledig tid i ukedagene drar vi hit ganske ofte også, smiler mamma Klaudia Strømhylden.

Populært tilbud

At det finnes en mulighet for å ta med barna Magnus og Sigrid for å stå på ski i nærområdet ser de på som et stort pluss.

– Det er ikke sånn at man er nødt til å dra til Grong for å kunne stå på slalåmski. Her er det bakker for både store og små, og det er fint at det er noe alle kan bli med på. I tillegg er det veldig sosialt og vi møter mange andre her, sier Klaudia.

De forteller at det har vært jevnt over mye folk i bakken den siste tida, og forrige lørdag var det 150 folk innom.

– Det er mye folk her nå for tida og det er veldig artig at så mange har fått øynene opp for Bråten, sier Stein.

Fryktløs nybegynner

At Bråten kan benyttes av de aller fleste var to år gamle Oda Normann Bakos er godt bevis på. Sammen med bestemor Sissel Normann og mamma Kristin Normann Søberg satte hun uredd utfor både bakker og rails.

– Hun prøvde å stå på slalåmski for første gang i går, men hun får ikke nok, ler mamma Kristin.

I de litt større bakkene var det også mange som viste fram ferdighetene på hoppene. Det ble mange luftige svev, og ungdommene var glade for at det endelig har blitt skikkelig vinter i Namsos.

– Jeg er her nesten hver dag. Det er bare kjempeartig å være her og jeg blir ikke lei, forteller Jonas Kvaale Kristiansen, før han og kameratene la i veg for å ta nok en runde i bakken.