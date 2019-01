Slik har natta vært i Namdalen

NAMDALSAVISA

Operasjonsleder Jan Tore Tiltnes i Trøndelag politidistrikt forteller at det har vært en rolig i natt i hele distriktet.

– Vi har ingen loggførte meldinger fra Namdalen, sier han.

VG skriver at de i Kautokeino våknet opp til landets kaldeste dag i går, med en følt temperatur på mellom 50 og 54 kuldegrader. Fullt så kaldt blir det ikke i Namdalen i dag, selv om Lierne vil få en temperatur på rundt 14 minus fra morgenen av.

Yr melder at det ventes oppholdsvær og rundt sju minusgrader i Namsos, mens Ytre Namdal vil få noe samme temepratur. Det skal ifølge værmeldinga bli oppholdsvær og relativt vindstille.

Mann fra Namdalseid er savnet etter brann i et settefiskanlegg i Finnmark Politiet: - Fryktes omkommet Politiet i Finnmark bekrefter at en mann i 30-årene med bosteds-adresse Namdalseid er savnet – og fryktes omkommet - i en storbrann i et industrianlegg i Lebesby kommune.

