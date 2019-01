Spektakulært musikkteater med det lille ekstra

Jeg synes det er veldig stas at vi får til dette.

HØYLANDET: Etter tre års pause kommer Høylandet familieteater sterkt tilbake i mars. Da skal de vise «Magiske Matilda», basert på Roald Dahls klassiske barnebok. Premieren er lagt til 16. mars, og i løpet av to helger skal stykket vises i alt sju ganger i Høylandet samfunnshus.

Høylandet familieteater ble startet tidlig på 90-tallet, men lå lenge brakk. For en del år tilbake da Cathrine Fiskum var heime i fødselspermisjon tok hun initiativ til å gjenopplive teatergruppa i 2012. Det har resultert i suksessfulle oppsetninger av «Annie», «Peter Pan» og «Løvenes konge».

I år som før er det viktigste for prosjektlederen at dette skal være et tilbud som alle kan være med på om de har lyst.

– Vi ville at alle på skolen skulle få være med, og samfunnshuset har en svært god scene som gjør det mulig å ha med så mange også. Så hver gang har alle som har hatt lyst fått være med, sier Fiskum.

Trøndersk vri

Ideen om å sette opp «Magiske Matilda» kom etter at Fiskum ble tipset om musikalen som ble vist i London. Etter selv å ha sett den to ganger sammen med de fire andre i styret ble avgjørelsen tatt, og arbeidet med å oversette den til trøndersk og lage sin egen versjon med nye navn og karakterer ble satt i gang.

– Det aller fineste er at det er mye humor, men samtidig en seriøs undertone – og at den passer både for store og små. Vi har gjort den litt mer norsk og miksa litt med tida handlinga er lagt til, sier Fiskum.

Som en stor familie

Når det først lages teater på Høylandet er det ikke noe å si på ambisjonsnivået. Målet for familieteateret er å presentere spektakulære oppsetninger med alt hva en musikal skal inneholde; dans, sang og teater.

Arbeidet med årets oppsetning har nå pågått siden tidlig i høst, og gruppa er nå inne i den travleste tida. Selv om det krever mye jobb å lage en så proff forestilling, mener Fiskum at det er viktig.

– Jeg synes det er veldig stas at vi får til dette. Vi skal kunne få til det samme som på store steder og gi publikum en fin opplevelse med proff lyd, lys og scenografi. Vi gjør det ordentlig, og det er ikke noe tull, sier Fiskum.

– Hva synes barna om at det stilles litt høye krav?

– Det tror jeg de synes er bra. Det er for mange aktiviteter i dag hvor det ikke stilles noe krav. Her går det utover 100 personer hvis du ikke orker å møte opp. Her er både voksne og barn med på samme premisser – enten på scenen eller i kulissene, sier Fiskum.

Samholdet i teatergruppa er sterkt, og Fiskum omtaler dem som Høylandets største familie. Sammen skaper de øyeblikk hun – og mange andre – setter stor pris på.

– Det fineste tror jeg er når du ser at det går trått for noen, og så plutselig løsner det. Den mestringa er veldig givende å se. Det er også utrolig artig å få være med sammen med ungene og delta. I dagens samfunn er vi foreldre mye på sidelinja, men her er alle sammen med i en eller annen rolle, sier Fiskum.

Sprø figur

Hovedrollen som Matilda er det Jenny Øie Haugan som skal spille, og karakterens sleske far er det hennes egen far som skal spille – uten at det skal by på de store utfordringene.

– Det blir jo litt annerledes enn heime, håper jeg. Han er jo en ganske sprø figur, smiler Jenny.

– Det er jo bare skuespill. Men jeg synes jo det er litt komisk, sier Jenny.

At hun skulle få hovedrollen kom som en stor overraskelse på henne. For hun prøvespilte nemlig for en annen rolle.

– Det gikk ikke opp for meg med det samme da jeg fikk beskjeden. Jeg har vært med på alle forestillingene, så det blir jo litt artig å få prøve en hovedrolle, sier Jenny.

Før premieren må det gjøres en stor jobb med øving, men den unge skuespilleren er klar for oppgavene.

– Du må jo øve, øve, øve. Så det er litt jobb. Men siden hele familien er med kan jeg øve mye heime. Så nå gleder jeg meg bare til premieren, smiler Jenny.