Terrorsiktet asylsøker ble pågrepet i Namsos

NAMSOS: En 35 år gammel asylsøker ble i september i 2017 pågrepet i Namsos, og senere samme måned siktet for terror, melder NRK onsdag kveld.

Ifølge en kjennelse fra Oslo tingrett, er det sannsynlig at mannen var feltkommandant i Jabhat Al Nusra, en organisasjon som er tilknyttet Al Qaida og som ble terrorlistet i 2013, skriver NRK.

Mens han levde en tilsynelatende normal tilværelse i Norge, viser videoer NRK har funnet at mannen hadde et helt annet liv i Syria. I 2015 og 2016 hadde libaneseren en sentral rolle i propagandamaterialet til terrorgruppa Jabhat Al Nusra, ofte omtalt som al-Nusra-fronten.

Kom via Syria

Ifølge NRK kom den libanesiske statsborgeren til Norge i mars 2017 via Syria. Mannen satt først på et asylmottak på Østlandet, før han deretter ble flyttet til et mottak i Trøndelag.

Det var opplysninger mannen selv ga i asylintervjuet, som førte til at han i september samme år ble pågrepet i Namsos, og siktet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for deltagelse i en terrororganisasjon, skriver NRK.

– Ikke ekstrem islamist

Til NRK sier mannens forsvarer, advokat Brynjar Meling, at asylsøkeren selv fortalte PST om videoene. Deltagelsen i Jabhat Al Nusra var en del av grunnlaget for at han søkte i asyl i Norge. Ifølge Meling er ikke den siktede en ekstrem islamist.

– Han hadde aldri til hensikt å være med i en terrororganisasjon. Han ble fanget i dette spillet og gjorde forsøk på å forlate grupperingen, sier Meling til NRK.

Flere videoer

Statsadvokat Frederik G. Ranke sier at PST ikke fester lit til mannens forklaring.

– Hvis man ser på videoene så ser han ikke ut som en fange, men en som er i sitt rette element, sier han og legger til at mannen bare har pekt PST i retning av én video.

– Samtidig har han tiet om veldig mange videoer, og forklart at han tiet om dem fordi han var redd de kunne bidra til å straffe ham, sier Ranke til NRK.

Mannen sitter fortsatt i varetekt. Det er ennå ikke avgjort om det blir tatt ut tiltale i saken.