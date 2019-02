– Min intensjon har vært å få til en god demokratisk prosess. Det har ikke falt i god jord hos alle

NAMDALSAVISA

LAUVØYA: Torsdag ble det kjent at Sp-profilen Kjartan Tørum trekker seg fra Senterpartiet. Han uttrykte misnøye med det som har skjedd i nominasjonsprosessen og føler seg uglesett av styreleder Vigdis Nordheim og leder Lars Kirkeby Garstad i nominasjonskomiteen. Tørum sier til NA at prosessen som foregikk i forkant av nominasjonsmøtet ikke tåler dagslys.

Styreleder Nordheim har en annen oppfatning.

– Min intensjon har vært å få til en så god demokratisk prosess som mulig. Det har kanskje ikke falt i god jord. Det er ikke en stemme som bestemmer. Avgjørelser blir tatt i flertall, og er tatt på godt planlagte møter med besøkstall som er mye høyere nå enn da jeg begynte for ett år siden.

– Jeg har tydelige mål når jeg tar på meg et verv i et politisk parti. For noen perioder tilbake har jeg selv meldt meg ut av Senterpartiet nettopp på grunn av at enkeltindivider tok avgjørelser, uten at styret og utvalg var involvert. Jeg mener den demokratiske prosessen skal være til stedet. Alltid.

– Flere har hevdet at prosessen i forkant av nominasjonsmøtet var gjort i skjul. Hvilken oppfatning har du rundt denne prosessen?

– Jeg mener det er feil. Vi har som medlemmer hatt god tilgang til å gi nominasjonskomiteen innspill. De har vært på alle samlinger, og spesielt i starten da vi begynte prosessen. De var ute etter innspill på hva vil ønsker. Det har vært veldig ryddige prosesser. Det lages mye styr uten at det er grunnlag for det. Retningslinjer er fulgt. Og det ble avholdt et nominasjonsmøte med over hundre personer til stede. Jeg er stolt som styreleder at vi klarer å engasjere så mange mennesker.

– Hva tror du er grunnen til at Tørum trekker seg?

– Jeg forstår at Tørum kan bli skuffet over dette. Han har vært med siden 1989. Nominasjonskomiteen har gitt utrykk for at vi ønsker å bygge en ny kommune med et nytt mannskap. Gjennomsnittsalderen på lista vår er lavere nå enn den tidligere har vært.

– Men det er viktig å huske på at det er nominasjonsmøtet i sin helhet som har vedtatt dette. Det var ikke ei forandring på forslaget fra nominasjonskomiteen.

– Komiteen både Steinar Aspli og Kjartan Tørum på nominasjonslista. Hva gjør at dere velger å skyve ut den rutinen disse har?

– Jeg vil ikke påstår vi skyver de ut. Det vi gjør er at vi gir tilgjengelighet til nye tanker. Vi vil gi folk som bruker fritiden sin på dette en mulighet. Det som er synd, er at vi har bruk for kompetansen deres, selv om ikke nominasjoskomiteen hadde de på lista. Det har vi gitt uttrykk for, spesielt på medlemsmøtene. Det er plass til alle i diskusjonen, selv om det ikke ble plass til alle på nominasjonslista.

– Hvordan tror du bråket rundt dette kan påvirke Senterpartiet ved neste valg?

– Det er selvfølgelig leit at de velger å gå til pressen med dette. For meg så er det en uvant arbeidssituasjon når folk ikke kan ta det opp direkte. Jeg er veldig for at vi kan snakke sammen, og det ser jeg at de som er med på laget vårt er enige i. Vi må ha en dialog. Vi har et stort engasjement, og ikke minst har vi fokus på at alle skal si sin mening – og at den blir hørt.

– Når det gjelder Tørum, så kan det hende at han ikke har fått gjennomslag for alle sine tanker. Slik er politikken. Jeg kan ikke sørge for at Tørum sine tanker blir bestemt. Jeg har selv frontet saker som har blitt nedstemt, slik er politikken.

– Mener du Tørum har blitt tilstrekkelig informert undervegs?

– Ja, han har blitt ringt opp da han skal bli ringt opp. Han har fått sendt inn sine forslag på lik linje med alle oss andre. Nominasjonskomiteen fikk inn veldig mange forslag, og det var tydelige signal fra medlemmene hva de ønsker. Her har også Tørum fått si sin mening på akkurat samme måte som alle andre Det å lese i avisa at Tørum, med all den erfaringa han har, påstår at dette ikke er demokratisk, det gjør meg veldig overrasket.

– Hva mener du om at det reageres på denne måten?

– Jeg har en viss forståelse for det. De har vært med i mange år, og synes dette er sårt. Det har jeg full forståelse for. Det er mange unge folk som kommer inn. En ting er at Steinar Aspli og Kjartan Tørum har mye erfaring, men det har mange av de yngre også. En av grunnpilarene mener jeg er at vi skal få til et godt team. Det får vi til om vi har respekt for hverandres meninger. At vi kan lytte, og snakke sammen. Deres innfallsvinkel har kanskje vært annerledes, og det er opp til dem.

– Mener du Aspli og Tørum har tatt for mye plass?

– Jeg kan ikke si så mye om situasjonen i Nærøy, men det var tydelige signaler fra begge lokallagene at det var et ønske om endring. Det å få til gode demokratiske prosesser i partiarbeid er kjempeviktig. Kanskje er dette en arbeidsmåte ikke alle er tilfreds med, og kanskje er det noen som føler de har mistet litt rom. Men hva betyr det? Jo, det betyr at flere i partiet får være med på avgjørelsene. Det er slik det skal være, sier Vigdis Nordheim, samstyreleder i Nærøysund Senterparti.

