Løfshus: - Superaktuell for VM

NAMDALSAVISA

MERÅKER: Det bekrefter landslagssjef Vidar Løfshus.

- Ane er klar for verdenscup i Lathi neste helg, og hun er superaktuell for VM, sier landslagssjefen.

Stenseth gikk en strålende prolog, der hun ble nummer to.

I kvartfinalen tok hun seg greit videre, mens hun måtte slite atskillig hardere for å gå videre fra semifinalen der hun kom på tredjeplass og gikk videre som lucky looser.

Hang med til siste bakke

I finalen var det knallhard kamp om plassene, og Ane var med i tetkampen helt til den siste bakken.

- Der ble det for tungt for meg, og der skjønte jeg at medaljesjansen glapp, sier Stenseth.

Hun endte på sjetteplass, og var ikke mer enn passe fornøyd med det, naturlig nok.

Stenseth endte på sisteplass i sprintfinalen Ane Appelkvist Stenseth ble nummer seks på NM-sprinten. Lotta Udnæs Weng vant.

- Når man er i finalen vil man jo gå for medaljer, og derfor er man så klart litt skuffet. Men i og med at jeg hadde en tung dag, så kan jeg egentlig ikke klage så mye heller, sier hun.

Landslagssjef Løfshus er imponert over det Stenseth gjør i sprint om dagen.

- Ane presterer veldig bra og jeg synes hun imponerte i dag. Hun har tatt sjumilssteg denne sesongen. Hun er en meget spennende løper.

Skal til Lahti

- Får hun gå i Lahti?

- Hun skal til Lahti, ja.

- Må hun prestere der for å komme med til VM?

- Det blir litt sånn. Det er mange som kniver om de siste VM-plassene og det er ganske jevnt mellom flere løpere. Hva Ane må prestere i Lahti skal jeg ikke si, men hun er superaktuell for VM. Vi skal jo gå med fem jenter der, sier landslagssjefen.

Verdenscupen i Lathi går neste helg. Der står sprint i fri teknikk og lagsprint i samme stilart på programmet.

Skilegende: – En spennende løper

Overraskende vinner

Lotta Udnes Weng sørget for en noe overraskende seier i finalen. Overraskende med bakgrunn i hennes prolog, der hun bare ble nummer 12, ni sekunder bak prologvinner Maiken Caspersen Falla.

Ungjenta Kristine Stavås Skistad vant sølvet, med storfavorittten Falle på bronseplass.

Tiril Udnes Weng ble nummer fire, Silje Øyre Slind tok femteplassen, mens Stenseth altså ble nummer seks.

Northug nr. 4

I herreklassen ble det seier til Finn-Hågen Krogh, med Sindre B. Skar og Håvard S. Taugbøl på de neste plassene. Even Northug fikk en aldri så liten opptur, med fjerdeplass.