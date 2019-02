Landslagstrener: – Ane har to muligheter til

NAMDALSAVISA

MERÅKER: Ti damer har fått klarsignal for VM. Men landslagsledelsen åpner for at det kan komme ytterligere uttak etter verdenscuprennet i Lathi neste helg. Der skal Ane Appelkvist Stenseth gå, og kan dermed sikre seg VM-plass i tolvte time.

– Det er en til to løpere til som kan bli tatt ut etter konkurransen i Lathi eller i Cogne helga etter, sier landslagstrener Ole Morten Iversen til NA

– Vi ser på helheten i troppen. Det er jo noen av de utatte som er aktuelle for både distanse og sprint, men det sier seg selv at vi skal ha med en sprinter til, fortsetter han.

– Er Stenseth en av de aktuelle?

– Det er hun helt klart. Hun kommer trolig til å gå både i Lahti og Cogne.

– Hva må hun prestere for å komme til VM?

– Det er vanskelig å si, men det er aldri noen ulempe å gå gode skirenn like før VM-troppen tas ut.

Samtidig avviser han at det blir snakk om noe amerikansk uttak.

– Nei, det blir det slett ikke. Det blir en helhetlig vurdering, sier Iversen.

De ti damene som ble tatt ut lørdag er: Therese Johaug, Lotta Udnes Weng, Tiril Udnes Weng, Astrid U. Jacobsen, Ragnhild Haga, Ingvild Flukstad Østberg, Heidi Weng, Maiken Caspersen Falla, Kari Øyre Slind og Kristin Stavås Skistad.