NAMSSKOGAN: Klokka 15.24 lørdag ettermiddag meldte politiet om at en trailer hadde kjørt av E6 i Namsskogan, noen kilometer nord for Namsskogan stasjon.

De opplyste at vegen var delvis sperret og at nødetatene arbeidet på stedet.

Sjåføren var lettere skadet etter utforkjøringa.

Like før klokka 16 opplyste politiet at ett felt var åpent og at trafikken på stedet ble dirigert.