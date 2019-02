Har du en mor som fortjener et spaopphold? Da bør du lese dette

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Som NA-abonnent kan du sende mor en gratis hilsning via NAs nettsider – noe som betyr at hun blir med i trekninga av et spaopphold nyrenoverte Britannia Hotel i Trondheim.

– Det er litt av en jobb som skal gjøres for å få med alle hilsener i papiravis fredag, men vi tar med så mange vi klarer av dere som sender inn en hilsen innen onsdag morgen, forteller Guri Øvereng i NA.

Frister et spaopphold

Markedssjef, Eva Meidal, forteller at det også er blitt gratis å sende inn en hilsen om du abonnerer på NA.

– Hvorfor hedre mor i huset?

– Morsdag har vært en lang tradisjon – og vi velger derfor å gi en påskjønnelse til noen som får en hilsen i NA, sier Meidal.

Og som nevnt, trekkes en heldig vinner ut til et spaopphold på ærverdige Britannia Hotel i Trondheim – som åpnet i 1870, og er ansett som et av Trondheims beste. Det ble stengt for en omfattende oppussing sommeren 2016 og åpnes igjen i 1. april.

Morsdag i Norge

Morsdagen ble til å begynne med arrangert av religiøse organisasjoner, men det var Oslo-kvinnene Dorothe Schjoldager og Karen Platou som i 1918, i samarbeid med ideelle organisasjoner, forretningsfolk og massemedia – som fikk gjennomslag for å etablere morsdagen som en årlig begivenhet i Norge

Dagen har senere gått over til å bli en familiedag, der mødre oppvartes på senga om morgenen.