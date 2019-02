– Dagene ble så lange at jeg stanget mot den berømte veggen

NAMDALSAVISA

BOGEN: Torsdag denne uka begynner opphørssalget på Byggi Valen. Bygdas største bedrift blir nå historie.

I 1975 startet Bjarne Valen byggeforretninga i kjelleren i Bogen, og ny butikk i eget lokale sto klar i 1978. I 2001 tok sønnen Arne Sigurd over som leder. De siste fem åra har omsetninga stupt for Byggi.

Telefonen ringer i et sett på kontoret hos Arne Sigurd, mens en kunde kommer traskende inn døra. Han blir en av de siste kundene før alle varene skal ut.

Det var i mars 2018 Arne Sigurd begynte å innse at det ikke lenger gikk rundt. En måned senere raste det i Årsetfjorden, og fylkesveg 771 inn til Bogen ble stengt. Det gjorde vondt til verre for Valen og hans fire ansatte.

– Omsetninga sank med 35 prosent. Jeg var sjanseløs, forteller Arne Sigurd.

16 timers arbeidsdag

I sju år har han arbeidet dag og natt for å få Byggi Valen på rett kurs. At han valgte å avvikle, ser han på som en lettelse. Han forteller om en sju års kamp som holdt på å gå på helsa løs.

– Jeg arbeidet 12 til 16 timer hver dag i rundt sju år. Det første til at jeg fikk flere kroppslige advarsler. Jeg var nok nære å gå på den berømte veggen flere ganger, innrømmer Valen.

Selv om han kjempet på, viser årsresultatene enten minustall eller knappe overskudd de siste 10 åra. Egenkapitalen hos firmaet ble dermed spist opp, og drifta fortsatte å gå i minus.

– Hvordan føles det å jobbe så mye, uten at det gir resultater?

– Det er demotiverende, selvfølgelig. Jeg føler jeg har holdt motivasjonen oppe, men du kommer til et punkt der du skjønner at man aldri klarer å skru av knappen. Da blir det svært vanskelig, sier Valen.

Han forklarer at aktiviteten har gått ned i Bogen-området, og at mye av dette skyldes nedleggelse av mange gårdsbruk. Det gjorde at Byggi Valen måtte satse på å sende leveransen langvegs, for å prøve å få tilstrekkelig omsetning.

– Det er en annen tid nå. Det blir mindre av små enheter, og det er de store som tar alt. Da må vi mindre gi oss. Vi klarer ikke konkurrere med de største i bransjen. Helt ærlig, så er det ikke så mye mer jeg kunne ha gjort for å holde liv i butikken, sier Valen.

Klar for ny hverdag

Nå ser han fram til å begynne i ny jobb hos den tidligere konkurrenten i Terråk. For Bindalsbygg skal han i all hovedsak arbeide som proff-selger. Det vil si at han skal selge varer til større byggeprosjekt.

– Jeg gleder meg veldig, og forhåpentligvis vil jeg få en noe mer normalt arbeidstid. Det skal bli godt å leve et liv der man ikke tenker på jobben 24 timer i døgnet, sier Valen.

Butikkleder Adelsten Paulsen ser fram til å få Bogen-byggeren med seg på laget.

– Det blir veldig svært å få han hit, så det er vi glade for. Han har mye kunnskap vi trenger, sier butikklederen.

Mens omsetninga har gått nedover i Bogen, har den i Terråk økt.

– Vi leverer mer og mer til proff-kunder. Det er her Arne-Sigurd kommer inn i bildet. Han skal selge varer til entreprenører som holder på med store prosjekt, sier butikkleder Paulsen på Bygger'n Bindalsbygg.