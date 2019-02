Den internasjonale bangsundingen

NAMDALSAVISA

BANGSUND: – Det er leit at verden nå mister et korps av internasjonale øyenvitner i Hebron. Jeg håper ikke det betyr at konflikten nå tilspisser seg, og at Israel blir mer brutale når ingen ser dem rett inn i øynene, sier Trond Prytz, tidligere sjef for Temporary International Presence in the City of Hebron (TIPH).