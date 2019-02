40.000 flere tok bussen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag vedtok i 2017 et nytt takstsystem/prismodell, som ble tatt i bruk fra 1. januar 2018.

Det betød at det ble kuttet fra 810 til kun elleve takstsoner i hele fylket. Noe som gjorde at lengre reiser/regionale ruter i all hovedsak ble svært mye billigere.