Brukte 17,5 millioner på personlige bilskilt

NAMSOS: For 9.000 kroner kan du bytte ut bilnummeret ditt med et personlig bilskilt. I fjor kjøpte nordmenn slike skilt for 17,5 millioner kroner, melder NRK.

Dermed kjører det biler på norske veger med skilt som «Lydmann», «Godtid», «Doitnow», «Brann» og andre fantasifulle påfunn.