Frustrert over barnevernet og stadig nye saksbehandlere

– Byttene av saksbehandlere gjør at jeg må dele min historie med stadig nye personer. Jeg synes det er helt forferdelig at det er sånn. Jeg får ikke til å si noe, og holder det inni meg i stedet. Hvis jeg hadde hatt én person å forholde meg til, så hadde jeg turt å si mer, forteller Ida.

I et leserinnlegg i onsdagens utgave av Trønder-Avisa skriver 17-åringen om sine erfaringer med barnevernet. Folladal opplyser at hun er tilknyttet Midtre Namdal samkommune barnevern. Barnevernet kom inn i livet hennes i 2009. Tre år senere ble hun flyttet til et fosterhjem i Levanger.