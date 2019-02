NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Utvalg for drift- og utviklingssaker i Nærøy har faktisk to forskjellige saker om reguleringsplaner for lille Abelvær på sitt bord i fredagens møte. Sakene er ikke ulike, men rådmannen har i forslag til vedtak havnet på helt ulike konklusjoner.

NA har tidligere omtalt motstand mot forslag til reguleringsplan for Brennholmen fritidsområde. Det er Blom arkitekter AS som har utarbeidet forslaget på vegne av grunneier Geir Tore Juul. Planforslaget har nylig ligget ute til høring.