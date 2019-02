Over 30 elever og ansatte feiret samenes nasjonaldag på Salsnes seg i herlig vintervær

NAMDALSAVISA

SALSNES: – Jeg traff nesten. Dette her var vanskelig. Jeg får dra heim å trene til neste års feiring, smilte Pernille Høgden (8) like før hun tok sikte for et nytt lassokast i skolegården på Salsnes.

Det var lang ifra noen tilfeldighet at lassoen var hentet fram. Onsdag feiret nemlig elever og ansatte på Salsnes oppvekstsenter og Sørenget oppvekstsenter sámeálbmotbeaivi – eller samenes nasjonaldag som det også heter.