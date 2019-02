– Industrien kan ikke stoppe opp på grunn av for lite strøm

NAMDALSAVISA

SØRLI: – Det er viktig at næringslivet får rammevilkår som gjør at de kan utvikle seg langsiktig. I Sørli er et av disse rammevilkårene tilgang på nok kraft.

Med litt ulike ord, er dette svaret NA får når vi ber stortingsrepresentantene Elin Agdestein (H), Arild Grande (Ap) og Andre Skjelstad (V) kommentere kraftsituasjonen i Sørli.