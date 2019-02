25 fiskerihavner registrert i Namdalen og Bindal

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Alle kommuner i Møre og Romsdal og Trøndelag med fiskerihavner er nå tilskrevet om kommunenes vedlikeholdsansvar for statlige kaier i fiskerihavner. Kystverket har opp gjennom tida bygget kaier i fiskerihavner. En forutsetning for at kaiene ble bygget var at kommunene påtok seg vedlikeholdsansvaret.

Ønsker innspill i saken

Som hovedregel har kommunene påtatt seg lettere/enklere vedlikehold, og staten har beholdt ansvaret for større/tyngre vedlikehold. Imidlertid har enkelte kommuner påtatt seg fullt vedlikehold. Dokumentasjon på ansvaret i de enkelte tilfeller gjenfinnes i vedlikeholdserklæringer, kommunestyrevedtak og tilhørende korrespondanse mellom kommunene og Kystverket/Statens Havnevesen, skriver Kystverket i brevet.