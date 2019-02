18 prosent økning i ventetid for barn og unge i psykiatrien fra 2017 til 2018

Gikk ikke etter planen

I fjor sommer la barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk fram en tiltaksplan for å få ned ventetidene. Nye tall viser at ventetidene gikk opp – i stedet for ned i 2018.