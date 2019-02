Politiet står klare til å ta hånd om drapsdømt kvinne

NAMDALSAVISA

NAMSOS: I januar gikk Namsos kommune til søksmål mot helseforetaket for andre gang på under to år – hvor de rettet et krav mot Helse Nord-Trøndelag på 27 millioner.

De to partene er uenige om hvem som har det økonomiske ansvaret for gjennomføring av tvungent psykisk helsevern utenfor institusjon.