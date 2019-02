Vil starte opp egen linje innen ressurshåndtering

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det er artig at vi blir hørt på flere av forslagene våre. Det viser at vi har gjort et godt arbeid både i forkant og under selve årsmøtet, sier Amund Lein og Lisa Gamst Aglen i Namsos Høyre.

Sist helg var over 200 delegater fra Høyres lokallag rundt i fylket samlet i Trondheim under årsmøtet til Trøndelag Høyre.