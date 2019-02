Laget kunst av tomt svømmebasseng

NAMDALSAVISA

GRONG: – Det startet med at vi fikk besøk av noen som var flinke til å lage kortfilm under Vrimmel-festivalen. Så tenkte vi at det kunne gjøres noe artig ut av det tomme svømmebassenget. Resultatet ble en liten film.

Slik forklarer skuespiller Marcus Nordhøy (15) hvordan kortfilmen «Svømmeturen» oppsto. Filmen var et av 12 innslag under årets UKM (Ung kultur møtes) i Grong torsdag kveld.