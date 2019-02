– Et stort forbilde som legger opp

NAMDALSAVISA

ÅRE: – Det er helt rått av begge to, fastslår Saugestad om superløpene til Kjetil Jansrud og Aksel Lund Svindal.

To hundredeler skilte de norske lagkameratene i Svindals siste konkurranse som toppalpinist.

Han endte på sølvplass i konkurransen, mens Jansrud sikret VM-gullet.

– Utrolig imponerende av Kjetil som har slitt i utfor i år. Han leverer et superløp, konstaterer Saugestad.

Like imponert er han over Aksel Lund Svindal, som hadde alle øyne rettet mot seg i avskjeden med alpinsirkuset.

– Han viser enorm styrke og avslutter på en perfekt måte, fastslår Saugestad.

Han forteller at 36-åringen har betydd mye for namsosingen etter at han ble tatt inn i landslagsvarmen.

– Aksel er en stor mann med en enormt flott personlighet og ydmykhet. Det er et stort forbilde og en fantastisk lagkompis som nå legger opp, sier han.

Selv befinner Saugestad seg i Italia, der han skal kjøre Europacup til uka. Han hadde lenge et håp om å stille på startstreken i Åre selv. Den drømmen ble knust da 26-åringen falt stygt og pådro seg hjernerystelse under verdenscupdeltakelse i Bormio i romjula.