NAMDALSAVISA

RØRVIK: God helg til både store og små! Enkelte har fått en noe tyngre start på ukas to siste dager enn andre. I natt hadde politiet nemlig en kontroll i Rørvik-området, der stanset de en mannlig bilist i 20-årene som gav utslag på promille.

- Bilisten gjennomførte en utånding som indikerte at han var påvirket av alkohol. Fører innrømmet å ha drukket øl og ble tatt med til legevakt for å sikre blodprøve, opplyser operasjonsleder for politiet i Trøndelag, Bjørn Handegard til NA.