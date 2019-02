Stenseth om Malmo: – Fortjent

NAMDALSAVISA

ÅSEN: Ane Appelkvist Stenseth leverte nok et sterkt løp blant verdenseliten i sprint lørdag – men gledet seg minst like mye over nyheten om at en annen grongning for alvor vist fram sine sprintferdigeter under NM på Åsen. Hun sier følgende om Trym Malmos sprintgull 17-årsklassen:

– Det er skikkelig artig at Trym lykkes. Med denne NM-medaljen viser han at han har tatt store steg, sier Stenseth om den nybakte norgesmesteren.

Hun er slett ikke overrasket over 16-åringens gulløp.

– Jeg hadde ei økt sammen med Trym i jula og det er ingen tvil om at han har mange av egenskapene som skal til for å nå langt innen sprint, fastslår hun. Dette var fortjent, fastslår hun.