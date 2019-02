Trym traff med taktikken

NAMDALSAVISA

ÅSEN: 16-åringen, konkurrerer stilte i 17-årsklassen, viste svært god langrennsform på NM-distansen.

– Dette er uten tvil min aller største dag som langrennsløper. Jeg hadde ikke sett for meg at jeg skulle blande meg inn i medaljestriden. Selv om jeg hadde forhåpninger om at det skulle være mulig å kjempe om finaleplass før jeg ble syk. Men jeg avskrev meg selv da det gikk tungt på treningsøktene som jeg hadde etter at jeg ble friskmeldt. Jeg hadde den første treningsøkta etter sykdomsavbrekket på torsdag og den var ikke spesielt oppløftende. Det var heller ikke den jeg kjørte dagen før junior-NM-debuten, sier Trym.