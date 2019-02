– Vi bønder må lære oss å tenke mer risiko

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Budskapet ble formidlet da bondelaget i Namsos, Miljø og landbruk i Midtre Namdal samkommune og Grong sparebank inviterte til konferanse i NTE Arena fredag, der hovedtemaet var framtidsbonden. Rekka med forelesere var lang og spennvidda stor.

– Jeg er imponert. Vi må innrømme at vi var litt spente på hvor mange som kom til å ta turen hit, og vi var litt glade når de første påmeldingene begynte å tikke inn. Men at vi skulle klare å fylle NTE Arena var litt i overkant av hva vi så for oss, sa konferansier Morten Overrein Raade ifra Grong sparebank.