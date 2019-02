Terje fra Overhalla er Norges beste saksbehandler

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: – Det artigste var kanskje at han som ble nummer to jobber i direktoratet nettopp med å utarbeide lovtekster og forskrifter, sier byggesaksbehandler i Overhalla kommune, Terje Ingjerd med et lite smil.

Norgesmester

Tromsøkonferansen for plan- og byggesak – som ble arrangert for 20. gang i forrige uke – samlet 170 deltakere. Som en del av konferanse ble deltakerne utfordret til å stille opp i det første «NM i bygesak» – og omkring 60 saksbehandlere fra hele landet meldte seg på for teste egne kunnskaper.