Viste baken til politipatrulje

NAMDALSAVISA

Nærøy: Det var ved halv to tiden natt til søndag at politiet i Nærøy og Vikna kjørte patrulje i Ottersøy i Nærøy at de ble oppmerksomme på en mann som snudde seg og "flekket ræv", skriver Trønder-Avisa.

- Det går ikke fram om mannen stilte seg foran politibilen eller om det skjedde da politibilen passerte, sier operasjonsleder Svein Åkervik til Avisa.

Politiet opplyser at mannen blir anmeldt, og nå skal en politijurist vurdere om det er ordensforstyrrelse eller blotting.

- Slik det kan se ut, virker det som mannen mer ønsket å tøffe seg og markere en mishagsytring til politiet - enn at det var noe seksuelt over handlingen, sier Åkervik til Trønder-Avisa.

Sludd og varmegrader

Været i dag blir preget av temperaturer rundt nullpunktet, noe nedbør, litt vind og gråfargede skyer på himmelen. I Namsos melder yr.no at det blir mildt i formiddag og spår at det blir varmegrader tolv-tiden. Da vil det etter alle solemerker også sludde noe.

Slik lyder yrs værmelding for søndag:

«Skiftande bris, frå i ettermiddag nordvest frisk bris, i kveld periodevis liten kuling på kysten. Skiftande skydekke. Sluddbyger eller snøbyger.»

Tre skadet etter knivstikking

I oslo, er tre menn skadet etter i knivstikking. VG skriver at en av disse er kritisk skaddd og to er alvorlig skadet. Politiet jakter en antatt gjerningsmann, som er sett løpende fra stedet.

Sent lørdag kveld begynte det å brenne i en boligblokk i Trondheim. Adressa skriver at 40 personer ble evakuert ut av blokka, og to personer er sendt til sykehus for helsesjekk.

Tolvmålstap for Kolvereid

Hos NA søndag morgen, kan du lese at Kolvereid ledet med to til pause – og gikk på tolvmålstap. Tre kamper på to dager ga store utslag for Kolvereid i møte med Stjørdals-Blink 2:

To poeng på tre kamper for Kolvereids håndballherrer Kreftene tok slutt De ledet med to til pause – og gikk på tolvmålstap. Tre kamper på to dager ga store utslag for Kolvereid i møte med Stjørdals-Blink 2.

Du kan også lese at Stian Saugestad hyller lagkameratene etter VM-medaljene på utfordistansen i Åre lørdag:

– Et stort forbilde som legger opp Stian Saugestad hyller lagkameratene etter VM-medaljene på utfordistansen i Åre lørdag.

Skuffet etter tap på heimebane Spillende trener Dina Arnø hadde bare en ting å si etter Kolvereids møte med Mosjøen: – Elendig!

Morsdag: – Jeg tror hun har et ekstra utviklet morsgen Anne Johanna Hanssen har alltid satt morsrollen først. Nå blir hun hyllet av barna som mener morsdagen er en fin anledning til å si takk.