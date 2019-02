«Fryser du, betyr det at du ikke jobber hardt nok»

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Regnværet har gjort de store snømassene om til kompakte mengder med bløt snø. Vegen er dekket av et tjukt lag med slaps, og inn til søppelkassene er det tråkket til en smal sti. Renovatørene Thomas Skogmo, Magnus Voie og Andre Myrvik Bromseth ser fort at her kan de bare dra fram en og en dunk, ikke to som de pleier. Det er det ikke plass til.

Tung dag på jobben

Renovatørene har bokstavelig talt en ekstra tung dag på jobben. Å dra fulle søppeldunker på mellom 50 og 70 kilo fram til søppelbilen for tømming, er ikke lett, og spesielt ikke i blautsnø og slapseføre.