– Hun opplever situasjonen som en stor belastning

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Tirsdag ble den drapsdømte kvinnen tvangsinnlagt på psykiatrisk avdeling ved Sykehuset Namsos.

Advokat Siw Bleikvassli sier at hennes klient er «skuffet og lei seg» seg over situasjonen, hvor både Namsos kommune og Helse Nord-Trøndelag nekter å påta seg det økonomiske ansvaret for behandling for kvinnen.