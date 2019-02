– Jeg er mer opptatt av innholdet enn organiseringa

NAMDALSAVISA

RØRVIK: I forrige uke sto et samlet kulturliv fram i NA med ønske om en tydeligere satsing på kultur i nye Nærøysund kommune. Det de ønsker er blant annet en kultursjef.

– For det første synes jeg det er positivt at folk engasjerer seg, og for det andre synes jeg kultur er kjempeviktig jeg også, sier Hege Sørlie, prosjektleder og framtidig rådmann i Nærøysund kommune.