Forsvar blir viktig når de møter rivalen

NAMSOS: Både Rørvik og Namsos står med 11 poeng på tabellen før torsdagens møte på håndballbanen.

Heimelaget har ikke tenkt å gi rødtrøyene noe gratis i 4. divisjonsoppgjøret.

– Vi vet det blir en tøff kamp, for Rørvik er både kontringssterke og hurtige i sitt angrepsspill. Men vi er klare for å gi alt, forsikrer Signe Jakobsen, spillende trener på Namsos HK.

Begge lag sikret to poeng mot Mosjøen sist helg – med henholdsvis fire- og femmålsseier. Dermed ligger det an til et tett oppgjør i Namsoshallen torsdag kveld.

– Vi gleder oss og tror det blir en bra kamp mellom to jevne lag, sier Rørviks Ann Helen Haugerøy.

– Vi er jo et ungt mannskap og har svingt litt i prestasjonene hittil – men håper å ta ut vårt beste og går selvfølgelig for seier, fortsetter hun.

Før lokaloppgjøret innehar Rørvik femteplassen i avdelinga, med bedre målforskjell enn namsosingene på plassen bak.