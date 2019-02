Frykter mer trafikk, støy og lite vann på Flerengstranda

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Det går fram av innstilling og saksframlegg når hovedutvalg for plan og utvikling i Vikna torsdag behandler utslippssøknaden fra Nils Williksen AS. I sitt forslag til vedtak forutsetter rådmannen at overvåking av utslipp i sjø fortsetter, men mener ellers utvalget bør godta utslippssøknaden.

Heller ikke naboene til anlegget på Flerengstranda nord for Rørvik har merknader til utslippene. Da er betenkelighetene fra naboene mye større når det gjelder konsekvensene for trafikk, støy og vannforsyning etter utbygginga.