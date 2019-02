Hakkespett ødela nettet

NAMDALSAVISA

LIERNE: – Jeg har opplevd at nettet falt ned etter at en hval bet over en sjøkabel, og nå opplever jeg altså at en hakkespett ødelegger en basestasjon. Jeg tror ikke jeg får oppleve det igjen heller, sier senior kommunikasjonsrådgiver Kristian K. Fredheim i Telia.

Det var fredag formiddag at Telia-kunder oppdaget at de ikke hadde dekning i Lierne. I løpet av dagen var personell ute for å rette feilen.