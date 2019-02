Lærer seg å hjelpe kunder som endrer atferd

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Mandag ble en håndfull ansatte på Spar Røthe kurset i demens. Hvordan sykdommen arter seg og hvordan de best kan bistå personer med demens. Det er Nasjonalforeningen for folkehelsen som tilrettelegger kurs som igjen blir holdt i kommunal regi. Fra Namsos kommune møtte Hilde Heggdal fra hukommelsesteamet og Heidi Kristiansen som er avdelingsleder på Namsos helsehus for å gi medarbeiderne kompetanse i hvordan de ansatte kan oppfatte at folk trenger ekstra hjelp.

Tilbyr opplæringspakke

– Vi tilbyr en opplæringspakke til ulike serviceinstitusjoner, og det var naturlig for oss å gi Spar Røthe tilbud først siden det er mange eldre som er faste kunder hos dem, sier Heidi Kristiansen.