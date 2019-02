Sa ja til Brennholmen – nei til Avelvær vest

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Fredag behandlet utvalg for drift og utvikling i Nærøy reguleringsplan for hytteområde på Abelvær vest og reguleringsplan for Brennholmen fritidsområde på andre siden av halvøya. Etter befaring begge steder, valgte altså et enstemmig utvalg å følge innstillinga fra rådmannen.

Vedtaket om å fraråde planen på vestsida er fattet etter delegasjonsreglementet. I saken om Brennholmen er det en uttalelse fra utvalget. Saken skal senere behandles av formannskapet 26. februar og kommunestyret 7. mars.