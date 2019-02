NAMDALSAVISA

NAMSOS: Politiet meldte onsdag formiddag at et lite skred med våt snø hadde gått over fylkesveg 17 mellom Skage og Namsos.

Det skal ikke være snakk om store mengder med snø, og det er god framkommelighet på stedet.

Brøytebil er på veg for å rydde vegen, meldte politiet.