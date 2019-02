Vil ta omsorgskrangelen opp på ministernivå

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Dette er en komplisert sak som er krevende for både sykehuset og kommunen. Vi har en kvinne som er dømt til tvungent psykisk helsevern og fagfolkene som har ansvaret for henne er enige om at hun best ivaretas gjennom en tilrettelagt bosituasjon med tett oppfølging av kompetent personell. Men kvinnens behov for oppfølging og omsorg er så pass ekstraordinær at jeg mener det er på grensa til uforsvarlig at et mindre sykehus eller en liten kommune skal ha alt ansvaret for å tilrettelegge og finansiere et slikt tilbud, sier helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol til NA.

Namsos kommune har avviklet behandlingstilbudet til drapsdømt kvinne Tirsdag avviklet Namsos kommune sitt behandlingstilbud til den drapsdømte kvinnen. Samme dag ble hun tvangsinnlagt på psykiatrisk avdeling ved Sykehuset Namsos.

– Hun opplever situasjonen som en stor belastning Via sin advokat sier den drapsdømte kvinnen at hun håper på et «verdig botilbud i sitt eget hjem».

– Uverdig og uetisk, mener sakkyndig Under rettssaken mente psykiater Michael Setsaas at det ville være uverdig og uetisk å avslutte tilbudet til kvinnen. Han har ikke endret sitt syn i saken.

Kjerkol peker på at dette treffer ekstra hardt med det kuttbudsjettet sykehusene har fått fra regjeringa.