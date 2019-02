– Det er både vemodig og en lettelse å ha tatt avgjørelsen

NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: – Det er både vemodig og en lettelse på samme tid å ha tatt avgjørelsen. Vemodig for at det har vært livet mitt, men lettelse for at nå slipper jeg å bli skuffet og lei meg for at resultatene ikke blir som jeg håper. Slik har det vært mye av i det siste. Så da er det greit å si stopp, sier Tunnsjø-kvinnen.

- Var dette så ille da? Anne Lise Grubbmo ble nummer 35 på skiathlon-øvelsen under NM. Og opplevde det som en opptur i forhold til det klassiske rennet torsdag.

Anne Lise Grubbmo er redd leiken forsvinner i takt med det skyhøye nivået Anne Lise Grubbmo var eneste namdalske løper til start i dameklassen i NM. Hun forstår at ikke mange orker å satse det som kreves for å gå NM.

Mistenker kyssesyka er årsak til at farten uteblir Anne Lise Grubbmo ble nummer 45 da NM ble åpnet i Meråker, og fant ingen grunn til å bortforklare resultatet.

Så muligheten

På bildet jubler Anne Lise Grubbmo over sitt beste renn som senior – under ski-NM på Røros i 2015. Aldri har hun gått fortere enn under det mesterskapet. I en alder av 21 år viste hun at det hun hadde prestert de siste årene som junior ikke var noen tilfeldighet. Hun skulle opp og fram – og viste lovende takter.