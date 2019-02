– I dag har faktisk utenriksministeren i Russland tatt sin første skje med tran fra oss

NAMDALSAVISA

GRONG: Rundt 120 deltakere hadde funnet vegen til årets inspirasjonsdager i regi av Grong Sparebank. Arrangementet gikk av stabelen for første gang i fjor, og samlet da mer enn 200 mennesker. Sparebanksjefen håper at de nå har fått i stand noe som kan gjentas år etter år.

– De lokale sparebankene i Trøndelag blir bare viktigere og viktigere for hvert år som går. Når store internasjonale banker rømmer fra distriktene viser det seg at de lokale sparebankene tar ansvar og hjelper til med å finansiere små og mellomstore bedrifter. Her i Namdalen har vi mange eksempler på bedrifter som kanskje ikke hadde fått realisert planene sine om de ikke hadde hatt en lokal bank i bakhånd. En bank som visste hvem de var og hva de sto for. På den måten kunne banken tørre å ta den risikoen som følger med å satse på næringslivet, fortalte Solum fra scenen.