Arnstad spør statsråden om Sørli-strøm

NAMDALSAVISA

SØRLI: Utgangspunktet for Arnstads spørsmål er situasjonen som har oppstått i Sørli, der industriveksten er satt på vent fordi strømforsyninga er for dårlig. Arnstad ønsker at regjeringa ved olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) tar initiativ til en ordning som kan bidra til at strømforsyning kan oppgraderes i distriktskommuner hvor nyetableringer og vekst i praksis umuliggjøres av at kommuner og bedrifter ikke greier å betale det store anleggsbidraget som kreves av nettselskapet.

– Industrien kan ikke stoppe opp på grunn av for lite strøm Sentrale politikere har forståelse for den fortvilte kraftsituasjonen i Sørli, men mer strøm kan ingen av dem love.

– Situasjonen i Lierne er kritisk fordi en positiv utvikling stoppes i verdiskapning, skatteinntekter, arbeidsplasser og folketall. Ved å gi et statlig bidrag til å få bygd bedre strømnett til Sørli ville man på en håndfast måte bidra til vekst i en av Trøndelags distriktskommuner, argumenterer Arnstad.