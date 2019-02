Hva har skjedd mens du sov?

NAMDALSAVISA

NAMDALEN: Natta i Namdalen har vært svært rolig. Politiet har ingenting å melde torsdag morgen.

Mildvær og storm

Været blir mildere og mildere. Temperaturen i Namdalen vil ligge jevnt rundt sju grader. Det vil blåse godt, og det er utstedt kulingvarsel fra Rørvik til Melbu. Langs kysten kan det også blåse opp til storm.

Her er tekstvarselet for Trøndelag fra yr.no: Sørvest sterk kuling og periodevis liten storm på kysten, i formiddag forbigående full storm. Perioder med regn. Snø over 1000-1200 meter. I kveld minking til sørvest stiv kuling. Regnbyger. Snøbyger over 600-800 m.

Valentinsdagen

Randi og Oddmund Brevik har vært gift i i 60 år. Leif og Solfrid Høvik i 50. I anledning valentinsdagen kan du i NA i dag lese deres tips for et langt og lykkelig forhold.

